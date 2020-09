Lorie Pester : Petite mine pour la jeune maman de retour au sport

À 38 ans, Lorie est une femme épanouie ! La chanteuse et comédienne a enfin concrétisé son rêve de longue date de devenir maman. Elle a dévoilé à ses fans qu'elle avait accueilli une petite Nina. Un cadeau de la vie alors qu'elle luttait ardemment contre l'endométriose ; un combat que mènent aussi Imany ou Enora Malagré. Après avoir opté pour une nouvelle tête, la star se reprend en main pour retrouver la forme.

Sur son compte Instagram, l'interprète des tubes Sur un air latino, J'ai besoin d'amour, Je vais vite ou encore Toute seule a posté un selfie, le 17 septembre 2020, à la salle de sport. "Reprise avec mon Sinsin. #doucementmaissurement #sport #Pilates @sebhennequin", a écrit Lorie en légende de sa photo sur laquelle elle affiche une petite mine - sans doute à cause de nuits courtes avec bébé - au côté de son coach. Un homme qui se présente comme instructeur de Pilates également adepte de la méditation, du CrossFit ou de l'alimentation. De quoi parfaitement aider la jeune maman à perdre ses kilos de grossesse et à se remuscler en gardant la forme.

Lorie Pester, qui avait pris du temps pour elle ces derniers mois en se tenant notamment éloignée des tournages de la série Demain nous appartient, profite à fond de cette période. Sur Instagram, dévoilant qu'elle était devenue maman, elle racontait : "J'attendais un peu avant de vous l'annoncer. J'avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques. Nous le méritions, après le parcours du combattant que fut mon désir de maternité. (...) Après l'accouchement, j'étais sur un petit nuage. Je n'en revenais pas, je voulais profiter de tous ces moments magiques et attendre le moment propice pour partager ce bonheur nouveau, inédit, irréel, avec vous. Je suis sûre que vous me comprenez."

Ses fans pourront toutefois avoir de ses nouvelles très prochainement puisque Lorie Pester a annoncé la sortie, le 28 octobre prochain, d'un nouveau livre intitulé C'est pas (si) compliqué !.