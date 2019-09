Énora Malagré bientôt maman malgré l'endométriose : "Je vais le chérir"

Énora Malagré s'est livrée comme jamais dans son livre Un cri du ventre (qui sera en vente à partir du 8 octobre, aux éditions Leduc). La chroniqueuse joyeuse et grande gueule a laissé place à une chroniqueuse plus grave et plus franche que jamais afin d'évoquer un sujet délicat : son endométriose.

La belle blonde de 39 ans est en effet atteinte de cette maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité. C'est à l'âge de 30 ans qu'on la lui a diagnostiquée alors qu'elle souffrait de fortes douleurs lors de ses menstruations. Cela a ainsi brisé son rêve de tomber enceinte, une souffrance qu'elle ne cache pas. "Oui, mon utérus est en train de crever. Oui, les médocs me permettent, les jours de crise aiguë, de mettre un pied devant l'autre. Mais j'avance. J'ai intégré le cercle des femmes qui se redressent, qui osent témoigner. Et je vais moi aussi donner la vie", a ajouté la chroniqueuse de De quoi j'me mêle (C8).

Bien qu'elle ne puisse pas tomber enceinte, Énora Malagré n'a pas renoncé à son rêve de devenir maman. "Mon enfant sera mon roi, ma reine. Je ne l'aurai peut-être pas porté, mais je vais l'élever, le chérir, l'armer pour qu'il sache se défendre", a confié l'ex-figure emblématique de Touche pas à mon poste.

L'endométriose, Énora Malagré ne la connaissait malheureusement que trop bien avant d'être touchée. Sa grand-mère et sa mère ont aussi été frappées par ce mal qui sévit depuis "plusieurs générations". Malgré les tentatives de sa famille pour contrer la malédiction, celle qui a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Hugo n'y a pas échappé.

Lors d'une interview pour Les Éclaireuses bien-être réalisée en avril dernier, Énora Malagré avait révélé que les nodules étaient placés dans son utérus, mais aussi sa vessie et ses jambes.

