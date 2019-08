Énora Malagré en couple : On en sait plus sur son compagnon

Énora Malagré peut évoquer sans tabou de nombreux sujets, comme la sexualité. En revanche, quand il s'agit de parler de sa vie amoureuse, elle préfère rester discrète. Pendant un an, elle a donc souhaité cacher qu'elle n'était plus un coeur à prendre. Malheureusement pour elle, nos confrères de Public ont dévoilé l'information dans leur édition du 23 août 2019.

Le magazine dévoile en effet que la dernière année, elle l'a passée au côté d'un certain Hugo. Le trentenaire est un ancien graffeur. Aujourd'hui, il est pigiste pour Beaux-Arts magazine et commissaire d'exposition au Palais de Tokyo. Public explique qu'entre eux, "l'alchimie a vite pris". La publication dévoile également des photos de leur séjour à Lisbonne, la capitale du Portugal, ce mois-ci. On les découvre en train de se balader dans la rue, de s'embrasser ou de faire des graffitis. Un bonheur qui fait plaisir à voir.

Heureuse en amour, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste l'est aussi professionnellement. À la rentrée, elle sera au côté d'Éric Naulleau pour sa nouvelle émission de C8 De quoi je me mêle ?. Un programme auquel Agathe Auproux participe également. En octobre, c'est en librairie qu'on le retrouvera pour son livre Un cri du ventre. La belle blonde de 39 ans se confie sur sa maladie qui l'empêche de tomber enceinte, l'endométriose. Et à partir du 15 novembre, elle sera de retour au théâtre dans la pièce À vrai dire, au théâtre du Gymnase Marie-Bell. Elle partage l'aventure avec Manuel Gélin ou Christian Chametant, Cyril Couton, Jessica Borio et Xavier Letourneur.