Lorie Pester maman fatiguée : une "ex grosse dormeuse" à cause de Nina

Malgré un combat difficile contre l'endométriose, et des années d'espérance et de souffrance, Lorie Pester a finalement réalisé son rêve. La star a annoncé être devenue maman pour la première fois et a accueilli une petite Nina. Depuis, elle documente avec parcimonie sa nouvelle vie sur Instagram.

Dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2020, Lorie Pester a ainsi posté une petite vidéo sur son compte suivi par 268 000 fidèles et a déclaré : "Avant j'étais une grosse dormeuse... mais ça c'était avant." Un petit message qui témoigne de sa fatigue. Il faut dire qu'avec un nouveau-né, les nuits sont toujours courtes au début et que le sommeil est forcément chamboulé. "Quelque part dans la nuit... Post partum", a-t-elle ajouté sur sa story. L'interprète des tubes Ta meilleure amie, Je vais vite ou encore Sur un air latino a-t-elle tout de même quelqu'un pour la relayer la nuit auprès de bébé, le papa peut-être ? À propos de sa vie privée, la star reste muette. Elle sait pertinemment à quel point sa vie sentimentale a pu être malmenée à cause de sa notoriété...

Toujours dans sa story, Lorie Pester a aussi partagé une photo d'un joli lot de cadeaux pour Nina. Elle a ainsi reçu des objets siglés Le Petit Prince, allant d'adorables peluches à un livre pour enfants en passant par un kit de vaisselle.

Pour l'heure, Lorie Pester profite à fond de sa vie de maman tout en prenant soin d'elle. Elle a révélé à ses fans avoir changé de coupe de cheveux et être de retour à la salle de sport pour se remettre en forme et essayer de perdre ses kilos de grossesse. Elle n'oublie pas non plus sa carrière car, bien qu'en retrait de la série Demain nous appartient, elle a d'autres projets sous le bras. Sur son compte, elle a fait une annonce. "Très fière de vous annoncer que le clip Trust and believe de ma @emytaliana, pour lequel j'ai fait la DA, et de la real avec @julienmascheroni est sélectionné dans 4 festivals : New York movie awards, Florence film awards, Lift-off global network, Oniros film awards. Un beau travail d'équipe", a-t-elle écrit.