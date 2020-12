Lorie couverte de vomi : selfie de jeune maman ravie... "C'est chic, c'est bio, c'est chaud"

"On a essayé naturellement, ça a duré 8 mois. Puis, comme on ne peut pas essayer trop longtemps parce que les règles reviennent, les douleurs aussi, la maladie se propage, à un moment donné, on s'est dit 'stop, on va essayer de tenter une FIV [Fécondation in vitro, NDLR]'", Lorie a-t-elle d'abord expliqué. S'en est suivi une période dite de "stimulation", durant laquelle la comédienne se faisait régulièrement des piqures entre deux scènes, puisqu'elle tournait alors dans la série Demain nous appartient. Des efforts qui ont fini par payer : "J'ai eu quatre ovocytes, qui ont donné deux embryons. Le premier transfert n'a pas fonctionné, mais on a eu beaucoup de chance parce que le deuxième a fonctionné (...). Franchement, quand on voit le résultat, ça valait le coup."