Lorie, maman épanouie : Confidences sur sa fille Nina et son compagnon...

Son relooking capillaire, la reprise du sport, les nuits courtes... Lorie Pester partage les instants de sa nouvelle vie de maman avec ses fans ! Elle leur fait d'autres révélations, à lire dans les pages de Télé Star ou sur le site du magazine. La chanteuse, actrice et désormais auteure n'hésite pas à la laisser à son compagnon et à ses parents pour continuer à travailler et prendre soin d'elle.

Lorie Pester s'est entretenue avec Télé Star dans le cadre de la promotion de son livre, C'est pas si compliqué (aux éditions Flammarion), disponible le 28 octobre prochain. La célèbre interprète de la chanson Ma meilleure amie avait annoncé la sortie de l'ouvrage avant celle de la naissance de sa fille Nina, le 11 septembre dernier. Comment conjuguer la garde du bébé avec ses différents projets musique, télé et maintenant littérature ? "Je délègue. Il y a papi et mamie, il y a le papa", répond Lorie..

"Je prends le temps de me faire faire un petit massage. Il ne faut pas oublier que l'on est une femme, que l'on est en couple, sinon on peut vite se perdre, ajoute-t-elle. L'ex-comédienne de la série Demain nous appartient, heureuse de pouvoir aller au sport ou chez le coiffeur, savoure quand même ses premiers pas dans la maternité : "Avant il me manquait quelque chose pour être vraiment heureuse. Maintenant, il ne manque plus rien à mon bonheur. Franchement, tout est là. Je vis pleinement le moment présent."