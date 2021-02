Lorie Pester dans Demain nous appartient : elle dévoile la date de son retour

La patience des fans de Demain nous appartient va très prochainement être récompensée. Ces derniers auront en effet, le plaisir de retrouver un personnage emblématique de la fiction de TF1, celui de Lucie Salducci incarné par Lorie Pester. La comédienne qui a récemment accueilli son premier enfant, une petite fille prénommée Nina née en août 2020, avait décidé de prendre du recul avec les tournages quotidiens à Sète en avril 2019. Mais depuis quelques mois, Lorie a retrouvé son envie de jouer, annonçant avec joie son retour devant la caméra aux côtés entre autres de Solène Hébert, Mayel Elhajaoui et Catherine Benguigui. Reste désormais à découvrir le résultat de ses journées de travail. Pour cela, il faudra se connecter sur la Une à compter du 25 février prochain.

En effet, comme l'ont remarqué nos confrères d'Allociné, TF1 a mis en ligne les résumés des prochaines intrigues de Demain nous appartient dont l'un d'entre eux annonce le retour de Lucie Salducci. En outre, Lorie Pester a elle-même confirmé l'information via sa story Instagram mercredi 3 février 2021 en partageant une image immortalisée sur le tournage de la série. "L'épisode sera diffusé le jeudi 25 février 2021", est-il commenté.

Pour rappel, le personnage de Lucie Salducci, la commissaire de police, avait quitté la ville de Sète par amour. Quant à son interprète, elle a souhaité se consacrer à de nouveaux projets. "J'ai décidé de faire le choix de prendre une petite pause d'environ un an pour pouvoir faire d'autres choses professionnelles et personnelles. J'ai une tourné qui a déjà commencé, j'avais besoin de la commencer sereinement, sans me dire que j'ai un jour de tournage avant, que j'allais dormir 3 heures dans un bus. Parfois il faut faire des choix pour bien faire les choses", s'était-elle justifiée pour TF1.