Laetitia Milot perd contre l'endométriose, Faustine Bollaert fond en larmes

Invitée dans l'émission La Boîte à secrets le 7 février 2020, Laetitia Milot a fait des confidences bouleversantes sur la maladie dont elle souffre : l'endométriose. Connue pour être une cause fréquente d'infertilité, cette maladie a empêché Laetitia d'avoir un enfant pendant de longues années. Mais un jour, le miracle s'est produit. En couple avec Badri Menaia depuis 18 ans, l'actrice de la série Plus belle la vie a eu la joie de tomber enceinte et d'accueillir un bébé en mai 2018, sa fille Lyana. Très amoureuse de celui qu'elle surnomme son "âme soeur", Laetitia rêvait d'avoir un deuxième enfant avec Badri. En novembre 2019, elle confiait d'ailleurs via Instagram avoir subi "une intervention chirurgicale à cause de l'endométriose" mais également que son "combat" continuait contre la maladie dans l'espoir de tomber une nouvelle fois enceinte.

On voulait avoir un deuxième enfant

Malheureusement, l'actrice de La Vengeance aux yeux clairs le sait désormais : elle ne pourra plus avoir d'enfants. "On voulait avoir un deuxième enfant pour donner un petit frère ou une petite soeur à Lyana. Avec Lyana, on a gagné une bataille contre l'endométriose. Mais cette fois-ci (...) cette bataille, c'est l'endométriose qui la gagne. Ce ne sera plus possible d'avoir un deuxième enfant (...) Je ne pourrai plus donner la vie", a-t-elle révélé, en larmes, sur le plateau de l'émission proposée par France 3.

On n'a pas le droit de se plaindre

Toutefois, l'actrice de 39 ans reste positive et ne peut s'empêcher d'éprouver de la gratitude d'avoir déjà sa petite Lyana : "Je n'ai pas le droit de me plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre. La vie nous a donné le plus beau cadeau, qui est Lyana." Déterminée à user de son influence pour aider et soutenir les femmes victimes de l'endométriose, elle déclare avec beaucoup de courage : "Cette mauvaise nouvelle, j'en fais encore plus une force pour me battre, pour toutes ces femmes qui souffrent, tous ces couples qui galèrent à avoir un enfant, tous ceux qui souffrent en silence." Des mots touchants qui ont bouleversé l'animatrice, Faustine Bollaert, laquelle n'a pu s'empêcher d'interrompre l'émission pour aller enlacer Laetitia Milot.