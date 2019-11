Laetitia Milot : Opérée à cause de l'endométriose, elle préfère lever le secret

Le 23 novembre 2019, Laetitia Milot a confié avoir subi une intervention chirurgicale en urgence. Un épisode médical qu'elle a choisi de partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux : "Avant que vous ne l'appreniez d'une manière peu élégante, j'ai subi une intervention chirurgicale à cause de l'endométriose. Je vous rassure tout va bien. Et le combat continue", écrit-elle sur son compte Instagram.

Hospitalisée dans une clinique bordelaise, l'actrice de 39 ans se veut rassurante sur son état de santé et conclut sa publication avec le hashtag "on lâche rien". La comédienne de la série Olivia n'a pas donné plus d'informations sur l'opération qui a été réalisée.

#Lecombatcontinue

La maman de Lyana (née en mai 2018) révélait pour la première fois être atteinte d'endométriose en 2013. Soutenue par son mari Badri Menaia, la comédienne avait révélé en octobre 2019 à nos confrères de Télé Star désirer un second enfant. "Malheureusement, c'est la nature qui décidera. C'est toujours très compliqué avec ma maladie, l'endométriose, qui est revenue à fond", avait-elle déclarée.

Admiratif de son épouse, Badri lui avait déclaré son amour dans un reportage de 50' Inside en 2015 : "Tu sais mon amour, j'admire ta force et ton courage et les moyens que tu te donnes pour atteindre ton but. Je serai toujours derrière toi pour te soutenir et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi."

Combattive, l'actrice a récemment chanté le titre Loin d'ici en duo avec Vincent Niclo afin de collecter des fonds pour l'association Endofrance. La chanson a été publiée le 8 novembre 2019 sur sa page Instagram et Laetitia a indiqué qu'une partie des bénéfices seront reversés à cette association qui lutte contre l'endométriose.