Laetitia Milot : Critiquée pour sa chanson "catastrophique", elle réplique

Laetitia Milot (39 ans) a vivement été critiquée après avoir dévoilé le titre Loin d'Ici dans lequel elle pousse la chansonnette avec Vincent Niclo. "Un désastre", "Si tu n'as pas de boules Quies, tu as les oreilles qui saignent", "Il faut cesser la chanson, c'est un grand non", "Une catastrophe". Un duo pas vraiment apprécié par les internautes qui ne se sont pas gênés pour le faire savoir. Malgré tout, certains followers ont tenté de nuancer leur propos en rappelant les talents de comédienne de Laetitia : "En tant que comédienne et actrice y'a rien à dire mais excusez moi en tant que chanteuse je suis pas convaincue mais bon l'essentiel c'est d'essayer !"

Très vite, l'actrice française qui souffre d'endométriose a tenu à clarifier la situation. Sur Instagram, elle n'a pas hésité à répondre à ce dernier message :"Sachez que si je me suis engagée dans cette aventure c'est pour Endofrance !"

En effet, elle avait précédemment expliqué à ses fans qu'une partie des fonds récoltés sur ce titre serait reversée à l'association. Au moment de la sortie de ce titre, elle avait déclaré sur Instagram : "Un honneur de chanter avec Vincent Niclo pour une cause qui me touche profondément: l'endométriose et Endofrance qui fait un travail remarquable pour toutes ces femmes, ces couples qui en souffrent et qui touche près de 3 à 6 millions de femmes en France. Une partie des bénéfices seront reversés à l'association."