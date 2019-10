Laetitia Milot : Elle révèle à quoi ressemble sa fille Lyana

À l'affiche de la nouvelle série Olivia sur TF1, Laetitia Milot (39 ans) s'est confiée au magazine Télé Star. Maman d'une petite fille Lyana (1 an) née de son union avec Badri, elle dévoile enfin à qui ressemble leur bout'chou : "Le haut de son visage, c'est moi. Comme elle j'étais blondinette petite. Elle tient le bas de son visage de son papa, sa bouche merveilleuse." Très proche de son mari et de sa fille, elle révèle être toujours accompagnée d'eux lorsqu'elle travaille. "Je ne peux pas me passer d'elle, ni de Badri, avec qui je forme un couple très fusionnel. Ils me suivent sur tous mes tournages", déclare-t-elle.

La vie nous a donné un merveilleux cadeau

Héroïne de la série La Vengeance aux yeux clairs, Laetitia confirme également son envie d'avoir un autre enfant. Toutefois, elle remercie déjà sa bonne étoile d'avoir eu sa fille qui est pour elle, un enfant miracle. En effet, la maman de Lyana est atteinte d'endométriose. L'actrice française a donc eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Finalement son rêve s'est réalisé le 14 mai 2018 lorsqu'elle accouche de Lyana. Elle raconte :"La vie nous a donné un merveilleux cadeau. On a déjà eu cette chance d'avoir Lyana. cela serait indécent de me plaindre. De dire "Il nous faut absolument un deuxième !" Je me sens déjà privilégiée d'avoir une fille." Toutefois, elle avoue qu'elle aimerait "toujours" avoir un autre enfant et qu'elle et son mari ont toujours l'espoir d'accueillir un nouveau bébé au sein de leur famille. Qui sait, ce rêve se réalisera-t-il peut-être bientôt ?

