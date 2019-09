Laetitia Milot, 17 ans d'amour avec Badri et incroyable surprise

Actuellement en tournage sur l'île de la Réunion pour une nouvelle série de France 2, Laetitia Milot a eu droit à une belle surprise de la part de son mari Badri. Un week-end en amoureux sur l'île de Madagascar, à deux heures en avion de là. Les photos font franchement rêver.

"Week-end surprise by Bad pour notre anniversaire de rencontre, 17 ans déjà ! On a l'impression que c'était hier. Si je vous dis Nosy-Mitsio et Tsarabanjina, vous connaissez ? Moi, je découvre et c'est exceptionnel !", a écrit Laetitia sur Instagram le week-end du 7 septembre 2019. Cette légende accompagne deux très belles photos. On peut y voir le couple profiter du soleil sur des transats avec sa fille Lyana (1 an). La petite fille porte un adorable maillot de bain bleu.