Laetitia Milot prête pour un deuxième enfant : "Avec Badri, on essaie"

Laetitia Milot et son mari Badri ont gagné une première bataille contre l'endométriose, maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité dont l'actrice de 39 ans est atteinte. Le 14 mai 2018, le couple a accueilli son premier enfant après des années de combat. Une petite fille prénommée Lyana qui comble de bonheur ses parents. Et aujourd'hui, ils tentent de multiplier cet amour comme la jeune maman l'a confié à Télé Star.

Laetitia Milot a en effet expliqué à nos confrères que Badri et elle tentaient d'avoir un deuxième enfant : "On essaie. J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est la nature qui décidera. C'est toujours très compliqué avec ma maladie, l'endométriose, qui est revenue à fond. Là, franchement, on essaie de ne pas se prendre la tête." La jolie brune a ajouté que la vie leur avait déjà fait "un merveilleux cadeau", leur petite Lyana. "Je remercie chaque jour la vie. Certains n'ont pas cette chance-là. Cela serait indécent de ma part de me plaindre. De dire : 'Il nous faut absolument un deuxième. Je me sens déjà très privilégiée d'avoir une fille", a-t-elle ajouté.

Laetitia Milot est une "maman plus que comblée" et "hyper gaga" de sa princesse. Son mari et elle ont donc beaucoup gâté leur petite fille pour son premier anniversaire. À Nous deux, la star de Plus belle la vie a dévoilé ce qu'ils avaient programmé pour ce beau jour : "Nous l'avons d'abord emmenée dans un parc d'attractions, nous étions rien que tous les trois. C'était génial, avec tous ces automates, elle a adoré, se souvient la comédienne auprès de l'hebdomadaire. Puis nous avons fêté ça avec la famille, le week-end suivant. Lyana était surexcitée, je crois qu'elle avait bien compris que c'était une journée exceptionnelle."

Télé Star dans les kiosques le 5 octobre 2019.