Laetitia Milot en larmes : la jolie maman poursuit son combat contre la maladie

Laetitia Milot est toujours très émue quand elle évoque son combat quotidien contre l'endométriose, une maladie gynécologique provoquant d'intenses douleurs et pouvant entraîner l'infertilité des femmes qui en souffrent.

Samedi 20 juillet 2019, lors d'un portrait pour 50 Min Inside (TF1), la comédienne de 39 ans maman de Lyana, née le 14 mai 2018, est revenue sur le parcours du combattant qu'elle a affronté afin de mettre au monde une petite fille malgré cette douloureuse et handicapante maladie. "Lyana vient d'un combat de plus de dix ans. Avec Badri, on a eu un soutien inébranlable du public. Ils nous donnaient de la force dans les messages qu'on recevait. A travers Lyana, j'aimerais donner cet espoir à toutes ces femmes, tous ces couples qui ont du mal à avoir un enfant et leur dire que tout est possible", a-t-elle assuré face à Nikos Aliagas dans un premier temps.

Puis, envahie par l'émotion, Laetitia Milot a poursuivi en larmes alors qu'elle évoquait cette maladie dont elle n'a pas guéri : "Ça continue. Le combat continue pour moi et pour toutes les autres, la maladie reprend le dessus. Une grossesse ne guérit pas. On ne guérit pas de l'endométriose." Et d'indiquer sur l'une des principales raisons à ses prises de paroles : son soutien aux autres femmes qui souffrent comme elle. "Certaines ne peuvent pas bouger de chez elles à cause de cette maladie de merde !", a-t-elle finalement asséné. Un véritable moment d'émotion.

