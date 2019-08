Laetitia Milot partage une adorable vidéo avec sa fille Lyana

On a peut-être suivi sa grossesse avec assiduité, mais depuis que Laetitia Milot a accouché, difficile d'avoir un aperçu de la bouille de sa fille ! Maman depuis le 14 mai 2018, l'actrice star de Plus Belle la Vie s'émerveille de chaque instant passé en famille, mais les garde surtout soigneusement privé. Légère entorse à la règle ce 16 août puisque dans une adorable vidéo, la petite Lyana fait une apparition éclair. On y voit la comédienne de 39 ans sortir de la piscine, remettre sa veste et donner le biberon à son enfant... le tout en suivant l'exemple du fameux Courteney Cox Challenge qui fracasse les réseaux sociaux depuis le mois de juillet.

J'aimerais donner cet espoir à toutes ces femmes

"A toutes les 'super mamans', c'est à vous de jouer maintenant, s'amuse l'actrice sur son compte Instagram. Mon super pouvoir: faire les biberons à la vitesse de la lumière !" Sa prudence et son côté protecteur, Laetitia Milot les doit à ce terrible combat qu'elle a mené au côté de son compagnon Badri pendant plus de dix ans. Au mois de juillet, la jolie maman expliquait à Nikos Aliagas , lors d'un portrait pour 50 Minutes Inside sur TF1, qu'elle avait heureusement bénéficié d'un "soutien inébranlable du public". "Ils nous donnaient de la force dans les messages qu'on recevait, se souvenait-elle. A travers Lyana, j'aimerais donner cet espoir à toutes ces femmes, tous ces couples qui ont du mal à avoir un enfant et leur dire que tout est possible".