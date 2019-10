Laetitia Milot : Malgré son endométriose "revenue à fond", un 2e bébé prévu

Laetitia Milot était une nouvelle fois l'invitée de 50 min Inside, le samedi 19 octobre 2019. Venue pour y faire la promotion d'Olivia, nouvelle fiction de TF1 où elle interprète le rôle principal, la comédienne est notamment revenue sur sa vie de famille, partagée entre les tournages et les moments avec sa fille, Lyana (1 an). Laetitia Milot avoue bien volontiers avoir envie de lui offrir un petit frère ou une petite soeur. "On est en train d'essayer même si on s'estime chanceux d'avoir Lyana", explique-t-elle.

La comédienne découverte dans Plus belle la vie le sait mieux que personne, cette lutte prenante pour avoir un enfant avec l'endométriose n'est pas aisée. "C'est une bataille de gagnée parce que malheureusement l'endométriose est toujours là et elle est revenue en force. Mais c'est une bataille de gagnée dans cette guerre", poursuit-elle, émue, devant les caméras de 50 min Inside.

Durant tout ce combat pour tomber enceinte à nouveau, Laetitia Milot peut compter sur le soutien sans faille de son compagnon, Badri Menaia. "Dans son combat contre l'endométriose, elle donne beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes. Le fait de se livrer et de se dévoiler comme ça, ça a touché beaucoup de monde ça c'est certain", explique-t-il.

Laetitia Milot et Badri veillent donc à ne pas trop se mettre la pression pour enfanter à nouveau. "On essaie. J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est la nature qui décidera. C'est toujours très compliqué avec ma maladie, l'endométriose, qui est revenue à fond. Là, franchement, on essaie de ne pas se prendre la tête", expliquait-elle à Télé Star, au début du mois d'octobre. On leur souhaite le meilleur.