Laetitia Milot : Cet adorable point commun qu'elle partage avec sa fille Lyana

Elle a gagné une bataille mais pas la guerre. Et pourtant, c'est sa plus belle victoire. Le 14 mai 2018 Laetitia Milot a donné naissance à Lyana, alors qu'elle pensait être privée de cette joie pour toujours. Atteinte d'endométriose, qui empêche de nombreuses femmes de tomber enceinte, la comédienne de 39 ans goûte désormais au bonheur d'être mère. "C'est un miracle de la vie, explique-t-elle dans les colonnes de Télé Poche. Il n'y a pas de mots assez puissants pour décrire ce beau cadeau. C'est notre priorité, notre rayon de soleil, notre raison de vivre. Chaque moment de ma vie est génialissime."

Elle m'impressionne

Difficile de dire si Lyana tient plus de papa ou de maman. La petite fille fêtera ses 2 ans dans quelques mois, mais Laetitia Milot n'a jamais vraiment accepté de dévoiler son visage. Sur son compte Instagram, typiquement, elle n'apparaît que de dos ou le visage savamment camouflé. Et pourtant, ses goûts se rapprochent davantage de ceux de l'actrice. "Je trouve les enfants d'aujourd'hui extrêmement évolués, poursuit-elle. Lyana est super forte pour faire des puzzles, par exemple. Quand elle chantonne, elle danse, elle m'impressionne. Comme moi, c'est déjà une toquée du ménage. Elle peut faire exprès de renverser un peu d'eau au sol pour pouvoir passer la serpillière, elle m'aide déjà à mettre la table."

A quand le deuxième enfant ?

Au comble du bonheur, Laetitia Milot n'oublie pas le mal terrible qui la ronge. Tout du moins, elle n'a pas le choix. Le 23 novembre 2019, elle révélait même avoir "subi une intervention chirurgicale à cause de l'endométriose". Le combat continue donc pour la marraine de l'association EndoFrance. Mais l'espoir est toujours permis : Badi et elle rêve désormais d'offrir un petit frère ou une petite soeur à Lyana. L'avenir nous dira si une fée s'est penchée, ou non, sur un second berceau...

Retrouvez l'interview intégrale de Laetitia Milot dans le magazine Télé Poche du 8 au 14 février 2020.