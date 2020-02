Laetitia Milot et sa fille : vacances au ski avec Badri

Actrice découverte dans la série phare de France 3, Plus belle la vie, Laetitia Milot est aujourd'hui une épouse, mais surtout une maman comblée. Luttant quotidiennement contre l'endométriose, la jeune femme de 39 ans a donné naissance à sa petite fille prénommée Lyana le 14 mai 2018. Depuis, elle et son compagnon Badri coulent de jours heureux et sont complètement gaga de leur enfant miracle. En ce début d'année, la petite famille a pu profiter de vacances revigorantes à la montagne.

Depuis une semaine déjà, Laetitia Milot inonde son compte Instagram de photos à la neige. En compagnie de son mari, de sa fille, mais aussi de leurs deux chiens Naïa et Jaï, elle a régulièrement pris la pose au milieu de la poudreuse. Entre randonnées, ski, mais aussi séances de luge, la jeune maman n'a jamais été plus heureuse. Mais c'est bien connu, toutes les bonnes choses ont une fin. Aussi, le dimanche 2 février 2020, la comédienne a publié une dernière photo avant de dire au revoir aux montagnes enneigées. Sur l'instantané, elle apparaît radieuse, tout de rose vêtue, aux côtés de son homme et de sa fille. "Bye bye la neige et les vacances ! On rentre à la maison !", écrit-elle en légende de la photo.

"Liké" plus de 20 200 fois, le cliché a provoqué de nombreuses réactions, notamment de certains fans désireux de savoir comment se porte la petite Lyana.