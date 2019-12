Laetitia Milot : Destination surprise pour l'anniversaire de son mari Badri

En plus d'être une actrice sollicitée, Laetitia Milot est une maman et une femme comblée. Depuis l'arrivée de sa petite fille Lyana en 2018, la comédienne vit sur un petit nuage et ne jure que par sa princesse. Pourtant, en ce début de semaine, c'est à son époux Badri qu'elle a décidé de se consacrer.

Alors que ce dernier fête son anniversaire en cette fin d'année, celle qui joue le rôle de Mélanie dans la série télévisée Plus belle la vie (France 3) a décidé d'emmener son homme en voyage. Très joueuse, Laetitia Milot a tenu à garder la destination secrète jusqu'au dernier moment.

C'est en story Instagram que la jeune maman a annoncé la nouvelle. En direct de l'aéroport, elle et son amoureux sont sur le point de prendre leur envol pour une destination secrète : "Alors aujourd'hui comme c'est l'anniversaire de Bad, je lui fais une surprise comme d'habitude ! Donc on est à l'aéroport et il ne sait toujours pas où on va...", déclare malicieusement l'actrice de 39 ans. L'occasion pour son homme d'annoncer fièrement son âge : "En tout cas, pour mes 31 ans, je me sens encore tout jeune ! En pleine forme, allez bisous !", plaisante-t-il.

Quelques heures plus tard, après avoir atterri, Laetitia Milot s'empare à nouveau de son téléphone pour lancer un petit défi à ses abonnés : "Voilà, voilà nous sommes bien arrivés ! Alors maintenant c'est à vous de deviner ou où est... Premier indice : il pleut. Deuxième indice : ni Badri ni moi parlons cette langue". Son troisième indice est une photo sur laquelle on peut apercevoir un grand sapin de Noël, au milieu d'une place.

Finalement, la surprise le voile est levé : les amoureux ont posé leurs valises à Lisbonne au Portugal !

Le moins que l'on puisse dire c'est que le couple a l'air ravi et Laetitia Milot, qui s'est pourtant fait opérer en novembre dernier à cause de son endométriose s'affiche rayonnante. On leur souhaite de passer un joli séjour !