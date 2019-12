Laetitia Milot : Son merveilleux Noël avec sa fille Lyana et son mari Badri

Les derniers soucis de santé de Laetitia Milot semblent désormais loin derrière elle. Après avoir été hospitalisée à cause de sa maladie l'endométriose, la comédienne a retrouvé le sourire. D'abord grâce à l'anniversaire de son mari Badri qu'elle a surpris avec un voyage à Lisbonne, mais aussi grâce aux fêtes de fin d'année. Maman d'une petite Lyana née en 2018, elle a passé le plus beau des Noël.

Mercredi 25 décembre, Laetitia Milot s'est emparée de ses réseaux sociaux pour offrir un joli portrait de famille à ses fans. Sur le cliché, l'ancienne interprète de Mélanie dans Plus belle la vie apparaît tout sourire au pied de son sapin, au côté de Badri et Lyana, trop occupés à fignoler les décorations pour prêter attention à l'objectif. Laetitia Milot n'a pas oublié d'intégrer ses fidèles compagnons à quatre pattes pour l'occasion, ses chiens Naïa et Jaï. Dans l'esprit de Noël, chacun porte un accessoire rouge dont le fameux bonnet du Père Noël. Le bonheur irradiant de la photo, rien d'étonnant à ce que les internautes soient tombés sous le charme ! "Vous êtes trop mimi sur la photo", "Trrrooop canon cette photo ma jolie Laetitia", "Vous êtes superbes", "Quelle jolie famille", peut-on lire en commentaires.

Si Laetitia Milot est à la tête d'une belle famille, elle espère toujours donner un petit frère ou une petite soeur à sa fille en dépit de l'endométriose. "Malheureusement, c'est la nature qui décidera. C'est toujours très compliqué avec ma maladie, l'endométriose, qui est revenue à fond", avait-elle déclarée lors d'une interview pour Télé Star en octobre dernier. En attendant, elle s'investit toujours plus pour l'association Endofrance pour laquelle elle a notamment chanté le titre Loin d'ici en duo avec Vincent Niclo.