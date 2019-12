Laetitia Milot, radieuse : moment magique avec sa fille Lyana

Suite à son intervention chirurgicale d'urgence en novembre dernier, Laetitia Milot semble aller beaucoup mieux. Le 12 décembre 2019, l'actrice et femme de Badri Menaia a partagé un moment magique avec sa petite fille Lyana âgée d'un an et demi. Sur Instagram, on découvre la star de la série La Vengeance aux yeux clairs avec son "bébé miracle" en train de décorer son sapin de Noël. Dans ce boomerang, l'actrice de 39 ans danse, une boule à la main, tout en regardant Lyana s'affairer très sérieusement sur les guirlandes. Adorable, son bout d'chou est habillé d'une petite robe composée de centaines de coeurs multicolores. En légende, Laetitia écrit : "Ce soir nous avons fait le sapin avec Lyana. C'est une super assistante."

Certains des 526 000 abonnés de l'actrice n'ont pas tardé à commenter cette vidéo avec exaltation : "Une merveille cette puce", "Vous êtes magnifiques toute les deux prenez soin de votre famille et de vous même", "Très bon Noël à vous et à votre famille", "Superbe sapin, superbe enfant, heureuse maman !". Quelques heures avant ce post, Laetitia avait publié un message à l'attention de ses fans pour les rassurer sur son état de santé suite à son intervention en lien avec l'endométriose. Elle écrivait : "Désolée pour mon absence. Mais j'avais besoin de me reposer suite à mon intervention. Tout va bien et je suis de retour."

L'interprète du titre Loin d'ici (en duo avec Vincent Niclo) sera de retour également à la télévision le 14 décembre 2019 en tant que membre du jury pour l'élection de Miss France 2020. Pour cette mission, sous la présidence d'Amandine Henry, elle sera aux côtés de Mareva Galanter, Vitaa et Slimane, Denis Brogniart et Christophe Michalak.