Laetitia Milot, de retour après son hospitalisation : "J'avais besoin de repos"

Le 23 novembre dernier, toujours sur Instagram, la comédienne de 39 ans révélait avoir subi une opération d'urgence. En cause, la maladie qui la ronge depuis son adolescence : l'endométriose. Très engagée contre cette pathologie féminine méconnue, Laetitia Milot en a fait le combat de sa vie. Après avoir lutté pendant des années pour devenir mère, elle a fini par mettre au monde une petite fille en mai 2018. Un miracle qu'avec son chéri Badri, elle a choisi de prénommer Lyana.

Véritable battante, elle avouait en octobre dernier, dans l'émission 50 min Inside, vouloir tenter de faire un deuxième enfant.

Aujourd'hui, Laetitia Milot et une mère mais aussi une actrice accomplie. Révélée dans la série à succès Plus belle la vie, elle a tourné par la suite dans de nombreux téléfilms et plus récemment dans la série La vengeance aux yeux clairs mais aussi Olivia sur TF1. Pourtant, elle ne se contente pas que de la comédie puisqu'elle écrit également des romans, comme On se retrouvera (2013) ou Liés pour la vie (2017).