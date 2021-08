Emilie Fiorelli, sa maman positive à la Covid-19 : "Vu l'état dans lequel elle est..."

Emilie Fiorelli était plutôt absente des réseaux sociaux ces derniers jours. Une disparition qui a inquiété certains de ses abonnés. Le 5 août 2021, la gagnante de Secret Story 9 (2015) a donc pris la parole sur Snapchat afin de donner de ses nouvelles.

Que les fans de la jumelle de Loïc se rassurent, ses enfants Louna (3 ans) et Farrell (1 an bientôt) se portent bien. La fillette n'a pas fait un nouveau séjour à l'hôpital pour des soucis de santé. En revanche, c'est la maman d'Emilie Fiorelli qui n'est pas au meilleur de sa forme. Il y a une semaine en effet, elle a été testée positive à la Covid-19. "Je vous explique en ce moment, je fais très peu de stories et je parle très peu parce que j'ai de grosses journées. Pour tout vous dire, ma mère a attrapé le Covid. Elle est très fatiguée. Elle a beaucoup de responsabilités en temps normal, elle s'occupe de ma grand-mère qui est âgée et de plein de choses. Donc je suis obligée de prendre le relais sinon, ce n'est pas possible", a confié la belle blonde de 31 ans.

Face à cet imprévu, Emilie Fiorelli a dû réorganiser son emploi du temps car à l'origine, elle s'occupait seule de sa petite fille et de son petit garçon. Elle a donc demandé de l'aide pour pouvoir tout gérer au mieux. "Mais j'ai des journées très chargées. C'est un peu compliqué, j'en ai ras le bol de ce Covid, ça fait peur en plus vu l'état dans lequel ma mère est. Je prends toutes les précautions nécessaires. On se tous fait tester depuis plusieurs jours", a conclu l'ex-compagne de M'Baye Niang. En espérant que sa maman sera vite remise sur pied.