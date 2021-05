Emilie Fiorelli : Sa fille Louna hospitalisée et sous perfusion, "elle n'arrivait plus à marcher"

Le 22 mai 2021, Emilie Fiorelli a partagé un cliché à l'hôpital où l'on aperçoit sa fille Louna allongée sur un lit. En légende, elle explique : "Depuis hier nous sommes à l'hôpital pour Louna. Au réveil, elle n'arrivait plus à poser sa jambe et elle avait 39 de fièvre. Je vous explique ce qu'elle a (en tout cas ce qu'ils supposent qu'elle a) on attend d'autres examens pour en être sûr. Hier matin elle n'arrivait plus à marcher elle avait de la fièvre. Je me suis dit que c'était une infection. J'ai bien fait de l'emmener directement à l'hôpital ils lui ont fait plein d'examens et hier soir ils m'ont dit que ça pouvait être une infection de l'os de la cuisse donc du fémur."

L'infection a été provoquée par une bactérie

Inquiète pour sa fille âgée de 3 ans, l'ancienne gagnante de Secret Story (2016) ajoute : "J'attends d'en savoir plus et de toute façon on a des examens là dans la semaine qui arrivent pour être sûr à 100% et en attendant elle prend un traitement elle est sous perfusion c'est pour ça qu'elle est hospitalisée. L'infection a été provoquée par une bactérie apparemment qui serait rentrée dans l'os pendant la croissance."

Quelques heures plus tard, l'ex du footballeur M'Baye Niang a annoncé le diagnostic des médecins : "Des examens ont été faits toute la journée hier. Il ne s'agit pas du rhume de hanche, ni d'un problème au genou. Il s'agit d'une infection du fémur (dû à la croissance). Les médecins attendent d'autres résultats pour confirmer cela."

Nul doute que la maman de Louna (3 ans) et de Farrell (6 mois) a dû prévenir le papa de la petite fille (duquel elle est séparée depuis le mois de février 2020) qui est parti vivre et travailler dans un club de football en Arabie Saoudite. "Louna est fan de son papa comme beaucoup de petites filles. Il est parti travailler en Arabie Saoudite donc difficile de le voir facilement. Loulou fait des Facetime avec lui 10 fois par jour. On essaie de compenser comme on peut. C'est trop son best friend", confiait Emilie en février 2021.