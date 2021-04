Emilie Fiorelli seule pour la naissance de son fils Farrell : "Le plus dur pour moi..."

Entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang les choses se sont gâtées en 2020. En effet, alors qu'elle était encore enceinte de quelques mois de leur fils, le couple s'est soudainement séparé. Pour ne rien arranger à leurs affaires, le 22 août 2020, c'est seule que la jolie blonde révélée dans Secret Story (2016) a donné naissance à l'adorable petit Farrell. Le footballeur était de son côté retenu par des obligations professionnelles et n'a pas pu faire le déplacement. Qui plus est, Emilie Fiorelli a été privée d'une visite de son aînée, Louna (bientôt 3 ans), à l'hôpital étant donné la crise sanitaire.

Ne pouvant se résoudre à se séparer de sa fille trop longtemps, Emilie Fiorelli a donc pris la décision d'écourter son séjour et celui de Farrell à la maternité. "La maternité était le moment le plus dur pour moi car je n'ai pas pu avoir le plaisir de voir Louna à cause de la Covid-19, du coup j'ai accouché le samedi matin et je suis rentrée le lundi matin. Je suis sortie au bout de 48h contre avis médical. J'ai signé une décharge. C'était mon choix pour me sentir mieux", a-t-elle confié via sa story Instagram dimanche 18 avril 2021.

Je suis seule au quotidien

La nouvelle recrue de Mamans & Célèbres (TFX) a également évoqué son quotidien avec ses deux enfants à sa charge, lequel peut se révéler être éreintant. "Je suis seule au quotidien avec mes enfants donc j'essaye d'être deux fois plus ferme et autoritaire pour me faire respecter sinon ça part un peu dans tous les sens", a-t-elle déclaré. Alors, lorsqu'on lui demande si elle pourrait avoir un troisième enfant, la réponse est on ne peut plus clair. "Absolument pas ! Je suis heureuse d'avoir le choix du roi comme on dit et comblée par ces deux bébés", apprend-t-on toujours via ses stories.

Pour rappel, Emilie Fiorelli et M'Baye Niang vivent désormais à ses milliers de kilomètres l'un de l'autre. Au début du mois de février, le footballeur a quitté l'équipe du Stade Rennais où il évoluait depuis 2018 pour rejoindre jusqu'à la fin de la saison le club Al Ahli SC, en Arabie Saoudite. En mars dernier, la Marseillaise a livré des confidences sur la manière dont ses enfants gèrent la distance. "Louna a un grand manque de son papa. Farrell effectivement est encore bébé. Louna est fan de son papa comme beaucoup de petites filles. Il est parti travailler en Arabie Saoudite donc difficile de le voir facilement. Loulou fait des Facetimes avec lui 10 fois par jour. On essaie de compenser comme on peut. C'est trop son best friend", expliquait-elle.