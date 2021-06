Lorie : Métamorphosée en Christine and the Queens, elle fait sensation !

Cheveux gominés et smoking noir, Lorie a impressionné les téléspectateurs avec un relooking total façon Christine and the Queens. Ravis de retrouver enfin la chanteuse sur scène, les internautes ont salué son incroyable perfomance.

Elle a été l'idole de toute une génération dans les années 2000 avec des titres comme Près de moi, Ma meilleure amie, Positive attitude ou encore Sur un air latino. Le 26 juin 2021, Lorie Pester a prouvé qu'elle n'avait rien perdu de son talent lors de l'émission La Chanson Challenge. Invitée à interpréter le titre Christine de Christine & The Queens, la jolie blonde de 39 ans a impressionné le public avec une mise en scène et un show jugés remarquables. "J'ai retrouvé la Lorie de mes 13 ans. Magnifique prestation", "Lorie toujours aussi show Girl je l'aime tellement" , "Excellente version et prestation", "Pour Lorie c'est pas un challenge elle sait danser elle chante juste il n'en fallait pas plus pour cette chanson" , "Lorie il faut vraiment qu'elle refasse un album, ça manquait de pas la voir sur scène", "Bravo pour ta prestation c'était juste génialissime" peut-on lire sur Twitter.

J'ai retrouve la @LoriePester de mes 13 ans. Magnifique prestation pic.twitter.com/Q6i1P9MMid — misslorie86270 #LF (@misslorie86270) June 27, 2021

Sur Instagram, la maman de Nina (née en 2020) a publié une photographie de son show en écrivant : "Bilal Hassani m'a lancé un challenge, de chanter Christine de Christine & The Queens (...) J'espère avoir relevé le défi !" Un challenge visiblement relevé pour la chanteuse qui n'a reçu que des compliments suite à sa prestation.