Lorie maman : grande première avec son chéri et leur fille Nina

Elle a tant rêvé de devenir maman que chaque instant est désormais une joie. Et la liste des nouvelles expériences est loin d'être terminée. Lorie Pester s'apprête à vivre un évènement très spécial avec sa fille Nina, le 30 mai prochain, comme elle l'a expliqué dans les colonnes du magazine Télé Star. "Je pense que je vais être émue parce que ce sera ma première fête des Mères, se réjouie-t-elle. On la célébrera en famille, avec mon chéri et mon bébé, j'ai hâte ! Dans les années à venir, je m'attends aux colliers de pâtes et aux peintures avec les doigts. Je sens que je vais faire comme ma mère qui a gardé toutes mes horreurs."

On a choisi le prénom à la maternité

Le mercredi 2 juin 2021, les téléspectateurs retrouveront, par surprise, Lorie Pester à l'affiche de la série Nina, en tant que guest. Elle y incarnera une femme qui a eu un cancer du sein, et aura fatalement une pensée pour sa fille... qui porte le même nom que le show diffusé sur France 2 depuis 2015. Un hasard ? Il semblerait que oui. "Lorsque j'ai tourné dans cette série, Nina n'était pas encore là, ni dans mon ventre, rectifie la comédienne de 39 ans. On a choisi le prénom à la maternité. C'est à ce moment-là qu'on m'a fait la réflexion de cette similitude. Etonnamment, je n'avais pas du tout fait le rapprochement avant. Il n'y a donc pas de clin d'oeil."

Ce passage éclair dans la série Nina est une aubaine. Lorie Pester se fait rare à l'écran depuis qu'elle est maman. Elle a accepté de refaire un tour du côté de Sète, récemment, puisqu'elle a repris son rôle de Lucie Salducci dans la série Demain nous appartient le temps d'une intrigue. Mais son retour futur reste encore improbable : son personnage s'est jeté dans la mer Méditerranée avec Marc Véry et seul le corps du criminel a été retrouvé par les forces de l'ordre. "Lorsque j'ai demandé à faire une pause, il y a deux ans, je leur avais dit qu'à mon retour, ce serait uniquement pour des arches ponctuelles, précise-t-elle à Télé Poche. A l'époque, je tournais à Sète du lundi au vendredi et ne remontais à Paris que les week-ends. Ce n'est plus possible avec ma vie de famille."

