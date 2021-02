Lorie Pester, maman et actrice : son compagnon en renfort pour s'occuper de leur fille

On dirait bien qu'après des mois de galère, tout lui réussit ! Lorie Pester est comblée sur tous les plans. Elle sera de retour dans la série Demain nous appartient, sur TF1, dès le jeudi 25 février 2021. Elle profite également du bonheur immense d'être mère depuis la naissance de sa petite Nina. Et cerise sur le gâteau, elle est folle amoureuse d'un homme sur lequel elle peut compter - son identité étant toujours, hélas, un mystère. C'est ce qu'elle a affirmé, en tout cas, en expliquant comment elle organisait la garde de sa fille pendant qu'elle incarnait la vaillante Lucie Salducci. "Mes parents sont venus avec moi à Sète pour la garder pendant que je tournais, précise-t-elle à Télé Poche. Sinon, c'est mon compagnon qui s'en occupe si j'ai besoin."

Malheureusement, il ne faudra pas s'habituer à la présence de Lorie Pester. La comédienne ne devrait réintégrer le cast du programme que pour une seule intrigue. Elle essaye de trouver un accord avec les équipes de la série... mais la logistique s'annonce d'autant plus difficile que la comédienne réside désormais à Paris. "Ma vie n'est plus à Sète. J'en ai parlé avec la production. Je leur ai demandé s'il était possible que je fasse des allers-retours une fois par an, précise-t-elle. On va voir. Pour l'instant, je suis là pour une arche que j'ai commencé à tourner en décembre." Certains acteurs de Demain nous appartient divisent, eux-aussi, leur temps entre la capitale et le Sud de la France. Espérons que Lorie finisse par trouver un équilibre suffisant...

J'ai la chance d'avoir une petite puce formidable

Depuis vingt ans, la belle artiste ravit nos yeux comme nos oreilles. Elle réfléchit actuellement à une manière de célébrer ces deux décennies de carrière, quand elle n'est pas surchargée entre l'apprentissage de ses dialogues et sa fille Nina. Heureusement, cette dernière semble être plutôt conciliante avec maman ! "C'est une nouvelle façon de voir la vie, raconte-t-elle à Télé 7 Jours. Mes priorités ont changé. Mon bébé me donne tellement d'énergie que ça me donne des ailes ! J'ai envie de faire encore plus de choses pour elle ! J'ai la chance d'avoir une petite puce formidable, qui fait des nuits de douze heures. Je profite du matin, tant qu'elle dort encore, pour travailler un maximum. Car, une fois réveillée, c'est tornado !"

Retrouvez les interviews de Lorie dans les magazines Télé Poche et Télé 7 Jours du 15 février 2021.