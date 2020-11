Lorie dégoûtée de la musique par son entourage professionnel : "Je me mettais à pleurer"

Elle a parfois eu du mal à conserver la Positive Attitude. Alors que sa carrière musicale atteignait des sommets, Lorie Pester a connu une sorte de déclin. Du jour au lendemain, sa voix résonnait moins sur les ondes de nos radios. Peu à peu, l'idée de chanter lui donnait mal au ventre. Ce revirement de situation, l'artiste ne le devait pas à son public... mais à son entourage professionnel. "Je suis partie en plein lancement d'un album et j'ai eu des gros problèmes avec les personnes avec qui je travaillais à ce moment-là, donc j'ai décidé de de partir comme ça alors que ce n'était pas du tout la bonne période, le bon moment, s'est-elle souvenue auprès de Konbini. Je ne voulais plus du tout travailler avec ces gens-là."

On me parlait de musique, on me parlait de chanter, je me mettais à pleurer...

En 2021, Lorie célébrera ses 20 ans de carrière. Maman d'une petite Nina, elle a mis sa vie professionnelle entre de courtes parenthèses puisqu'elle a sorti un ouvrage intitulé C'est pas (si) compliqué, chez Flammarion le 28 octobre 2020. Et si la musique est parfois passée au second plan, on a pu découvrir ses talents de comédienne, notamment sur les quais de Sète de la série Demain nous appartient. "Ils m'avaient vraiment dégoûtée de ce métier, tellement qu'à un moment donné, on me parlait de musique, on me parlait de chanter, je me mettais à pleurer, regrette-elle. Et en même temps, je ne suis pas restée à rien faire parce que j'ai continué à tourner dans des fictions. Et heureusement que j'avais ça, parce que je pense que ça m'a aidée."