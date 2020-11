Lorie : Ce "drame" qui l'a conduite à se tourner vers la musique

Pour Lorie, tout a débuté en 2000, lorsque son titre Près de moi a déboulé sur Internet et rencontré un grand succès en pleine période Britney Spears. Vingt ans plus tard, elle est toujours dans le paysage musical mais aussi en librairie. Celle qui est récemment devenue maman d'une petite fille prénommée Nina a publié le livre C'est pas (si) compliqué !, dans lequel elle donne ses astuces pour positiver au quotidien.

Toujours en pleine promotion de cet ouvrage qui rencontre un vrai succès en cette période morose de deuxième confinement, Lorie a accordé une interview à Konbini, pour le format A l'ancienne, qui a permis de revenir sur son parcours.

Certains ne le savent peut-être pas mais Laure Pester (le vrai nom de Lorie) se destinait à une carrière de haut niveau dans le patinage artistique. Le destin en a finalement décidé autrement. Son rêve a été brisé avant un grand rendez-vous. "Je voulais être championne de patinage artistique. puis, voilà un jour j'ai eu un 'drame'. Je me suis pétée le genou à deux mois des championnats de France. Quand j'ai compris que le patin c'était... fini pour moi, j'ai réfléchi à ce qui me plaisait dans ce sport", a expliqué Lorie à Konbini. C'est alors que la musique est entrée dans sa vie. "En fait, je me suis rendue compte qu'être en petite tenue à paillettes, faire mon show, devant des juges, devant des spectateurs, sur une musique entraînante... Je me suis dit : 'Ok, je ne peux plus faire ça', avec des patins sur la glace, et bien je vais faire ça sans patins", a-t-elle poursuivi.

Pour se lancer dans cette nouvelle carrière, la jeune femme prend des cours de danse, de chant, et a annoncé à ses parents qu'elle voulait devenir chanteuse. C'était "un dimanche midi". "Ma mère s'est étranglée en disant : 'Qu'est-ce que tu racontes ma fille ?'. Je lui ai dit : 'Non, c'est vrai, maman, je voudrais devenir chanteuse'", s'est-elle souvenue. Elle avait alors aux alentours de 17 ans. Elle a ensuite rencontré Johnny Williams qui a été son producteurs durant des années et l'a propulsée sur le devant de la scène en lançant Près de moi sur Internet. Il cherchait une jeune chanteuse pour interpréter ses titres... La suite de l'histoire, tout le monde la connaît.