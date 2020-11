Lorie Pester maman : grosse mise au point sur sa fille, Nina

Le 11 septembre dernier, Lorie Pester révélait être devenue maman dans le plus grand secret. Quelques mois après avoir accueilli une petite fille prénommée Nina, la chanteuse était l'invitée de Touche pas à mon poste (C8), le mardi 2 novembre 2020. L'occasion pour l'interprète d'évoquer cette naissance surprise et d'éclaircir certains points.

"Tu viens d'être maman pour la première fois d'une petite fille, Nina, qui est née le 12 août", entame Cyril Hanouna. "Non ! Tous les magazines people à la c** se sont gourés sur la date. En tout cas, ils se sont gourés sur plein de choses, donc ne pas toujours croire ces magazines. Elle est née en août, début août", a-t-elle rectifié. Très discrète lorsqu'il s'agit de sa vie de famille, Lorie Pester fait tout pour préserver sa vie de famille.

En pleine promotion pour son livre, C'est pas (si) compliqué (aux éditions Flammarion), Lorie Pester en disait un peu plus sur son bébé et l'homme qui partage sa vie à Télé Star, le 19 octobre dernier. "Je délègue. Il y a papi et mamie, il y a le papa. Je prends le temps de me faire faire un petit massage. Il ne faut pas oublier que l'on est une femme, que l'on est en couple, sinon on peut vite se perdre", expliquait l'actrice de Demain nous appartient (TF1).

Cette petite Nina est l'un des plus beaux cadeaux de la vie de Lorie Pester, qui voulait être maman depuis bien des années. Une volonté freinée par l'endométriose. C'est en partie pour cela qu'elle avait décidé de cacher sa grossesse à ses fans. "Avant il me manquait quelque chose pour être vraiment heureuse. Maintenant, il ne manque plus rien à mon bonheur. Franchement, tout est là. Je vis pleinement le moment présent. Depuis que j'ai ma petite, je ne lâche plus rien. Ça réveille vos peurs, il faut travailler sur soi", se réjouissait-elle, toujours dans les pages de Télé Star.