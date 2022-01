"Des problèmes au niveau du couple" : Lorie se livre à coeur ouvert sur sa maladie

Lorie a été en couple avec des personnalités connues du grand public comme les chanteurs Garou et Billy Crawford ou le comédien Philippe Bas, mais c'est avec un homme dont elle tait le nom depuis des années que la chanteuse de 39 ans a fondé une famille il y a un an et demi. En août 2020, le quotidien de la jolie blonde révélée au début des années 2000 avec son tube Près de moi a été bouleversé par l'arrivée d'une petite fille prénommée Nina. Sa maternité, Lorie la désirait depuis très longtemps mais l'endométriose dont elle souffre a freiné cette envie de plus en plus forte.

Le 13 janvier dernier, l'endométriose a unanimement été reconnue comme affection longue durée à l'Assemblée nationale, une grande victoire pour toutes les femmes souffrant de cette maladie. Et quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron annonçait une stratégie nationale pour prendre en charge, faire connaître et diagnostiquer la maladie. Lorie a accepté de se confier une nouvelle fois sur son endométriose samedi 29 janvier dans l'émission L'inattendu diffusée sur Franceinfo et présentée par Nathanaël de Rincquesen, Ludivine Lopez, Géraldine Cornet Lavau et Camille Dauxert.

Après avoir vu le témoignage d'une femme souffrant d'endométriose remontant à 1971, avouant se sentir coupable vis-à-vis de son partenaire, Lorie a confirmé cette culpabilité dans son couple. "Parfois, notre compagnon ne sait pas quoi faire, on est mal. On est avec notre bouillote, on ne peut rien faire. Parfois même j'avais la culpabilité. Je ne pouvais pas porter ma petite parce que j'avais trop mal au ventre. On reste couchées des journées entières donc on culpabilise parce qu'on ne peut pas aller travailler. On ne peut pas faire tout ce que l'on voudrait", a confié la chanteuse et comédienne en toute franchise. Lorie n'a pas hésité à évoquer non plus son intimité : "Pendant les rapports, elle [la personne il y a plus de cinquante ans ndlr] sent son mari se détacher et c'est vrai que cette maladie créée des problèmes au niveau du couple, au niveau du travail, de la vie sociale. Il y a une répercussion énorme en fait."

Lorie est passée par la PMA pour avoir Nina

Lors de cette interview, Lorie a rappelé qu'il est très difficile de tomber enceinte lorsque l'on souffre d'endométriose : "Quand on est atteintes d'endométriose, on a souvent un traitement médical qui nous stoppe les cycles, donc on n'a plus de règles pour plus que la maladie se propage. (...) Mais après, pour avoir un enfant, il faut arrêter ce traitement là pour les cycles reviennent." La chanteuse n'a pas réussi à tomber enceinte naturellement, et s'en expliquée : "Moi ce qui c'était passé c'est qu'on avait essayé quelques mois avant naturellement mais si ça ne vient pas naturellement, il faudra qu'on essaye une PMA (procréation médicalement assistée). Moi c'était pas possible sinon la maladie elle se serait trop trop propagée." Mais jamais la maman de Nina n'aurait abandonné. "Avec mon compagnon, c'était notre projet. J'aurai jamais laissé tomber", a-t-elle avoué.

La place du conjoint dans la maladie

Lorie l'a reconnu, le couple est mis à rude épreuve avec l'endométriose, et tous ne survivent pas. "C'est pas facile pour eux parce qu'il faut vraiment qu'ils trouvent leur place. Son rôle c'est d'être une épaule sur qui se reposer, nous rassurer, être positif, juste être là à nous écouter, c'est déjà super", a-t-elle partagé.

Grâce à des témoignages sincères comme celui de Lorie ou Laetitia Milot ou Enora Malagré, qui souffrent toutes de la même maladie, la recherche avance et nombreuses sont celles qui ont l'espoir de devenir mamans à leur tour.