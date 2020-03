Philippe Bas, ex de Lorie Pester : ses rares confidences sur leur couple

En 2010, le chemin de Philippe Bas a croisé celui de Lorie Pester. En tournant ensemble le téléfilm Un mari de trop, ils ont fini par tomber dans les bras l'un de l'autre. Une relation que la star de Profilage et la chanteuse et actrice de 37 ans ont assumée sous le feu des projecteurs. Le couple s'est séparé deux ans plus tard. Et, même si cela n'a pas fonctionné entre eux, l'acteur de 46 ans ne regrette rien.

Interrogé sur le sujet par le Journal des femmes, Philippe Bas a fait de rares confidences sur cette romance passée. Et il a expliqué que la médiatisation de leur histoire d'amour ne lui avait pas posé de problème. Encore aujourd'hui, il ne regrette rien : "Il n'y a rien eu de gênant dans ce qui a été publié de mon histoire avec Lorie et puis cela aurait été grotesque de faire semblant de ne pas être ensemble et de ne pas être pris en photos à deux. Notre relation était très saine. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne. J'ai tourné la page et je ne regrette rien... Jamais. J'apprends sans cesse de mes erreurs..."

Aujourd'hui, on sait que Lorie est en couple et qu'elle ne souhaite en aucun cas exposer son nouveau compagnon. Et, aux dernières nouvelles, Philippe Bas vit aussi une histoire d'amour avec une femme "qui est dans le métier". "Elle est technicienne, c'est un peu comme une meilleure amie, comme une soeur, une meilleure amie, une maîtresse", avait-il confié à Télé Loisirs en 2016. Mais, comme son ex-compagne Lorie, il préfère rester discret sur cette belle idylle.