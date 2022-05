Lorie : Danse "endiablée" en petite brassière pour ses 40 ans

En 2001, Lorie sortait son tout premier album, Près de moi. Plus de vingt ans plus tard, ses chansons sont restées des tubes. La jeune femme de l'époque a néanmoins évolué, comme tout le monde. Lundi 2 mai, l'ex-compagne de Garou a soufflé sa 40ème bougie, cap que certaines femmes passent avec appréhension. C'était loin d'être le cas de Lorie. La chanteuse et comédienne a laissé passer cette semaine avant d'établir un bilan de sa vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la quarantaine, Lorie l'a abordée de manière très sereine.

Dans un post publié sur son compte Instagram ce dimanche 8 mai, Lorie s'est exprimée : "Une super semaine... Qui a commencé avec un 4 ayant pris la place du 3 quand je me suis réveillée le lundi matin, une danse endiablée dans la salle de bain, des magnifiques fleurs, des messages tendres remplis d'amour, des smileys 'gâteau anniversaire' et 'bouteille de champagne', un live super sympa, des rendez-vous professionnels, ma fille qui assiste à sa première pièce de théâtre, des selfies pas coiffée, un super beau et bon gâteau partagé avec ma famille, plein de photos dont une pensive devant ce délicieux gâteau..." a-t-elle écrit en légende de plusieurs photos et d'une vidéo d'elle en pleine danse dans sa salle de bain !