Lorie Pester maman : confessions sur sa fille Nina, son "combat"

Après deux années d'absence, voilà que Lorie Pester fait son grand retour dans Demain nous appartient (TF1). Pour le plus grand bonheur des fans, le personnage de Lucie revient comme on ne l'a "jamais vue : menteuse, manipulatrice". C'est ce qu'a confié la chanteuse et comédienne dans les colonnes de Gala.fr , le 25 février 2021.

Lorie Pester explique avoir choisi d'emmener sa fille Nina (6 mois) lors du tournage de la série, à Sète. "C'est une sacrée organisation, surtout quand les journées de tournage sont longues", a confié celle qui retrouvait sa "casquette de maman" une fois le journée de tournage terminée.

"J'ai eu la chance de pouvoir prendre mon bébé avec moi, et mes parents étaient là-bas. Ils pouvaient la garder la journée pendant que je tournais. Et le soir quand je rentrais, j'enlevais ma casquette de comédienne et je mettais ma casquette de maman. On se mettait en pyjama, je lui donnais le biberon... Puis j'apprenais mes textes. Je ne dormais pas beaucoup mais c'était tellement bien !", a raconté l'interprète du lieutenant de police Lucie Salducci à nos confrères.

Avant d'annoncer l'arrivée de la petite Nina, Lorie Pester s'était confiée à de nombreuses reprises sur son endométriose. Une maladie qui a rendue l'arrivée de son premier bébé très délicate. "Parfois je la regarde, et je me dis "Ca y est". C'est mon combat. Je me suis toujours battue pour avoir les choses, j'ai travaillé, mais ça, c'est ma victoire", sourit-elle.

Malgré la présence cette maladie chronique, Lorie Pester a plutôt bien vécu sa grossesse. "La maladie est toujours là, malheureusement. En fait, quand t'es enceinte, tu n'as plus de douleurs puisque tu n'as plus de règles. Et ça, c'est bien. Ça dépend des filles, moi, j'avais peur que les piqures d'hormones accentuent la maladie, et je pensais que ça allait être pire, mais je m'en sors plutôt pas mal", relativise-t-elle. Une grossesse que Lorie avait choisi de mener dans l'ombre et dans la stricte intimité de son couple.