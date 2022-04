Lorie maman : Rare photo de sa fille Nina pour un moment tendre et complice

Pourtant, lors d'une interview au magazine Parents, Lorie n'a pas hésité à raconter son accouchement par césarienne, un moment inoubliable. "Elle [Nina, ndlr] est partie avec Yann, il a fait du peau à peau avec elle et moi le temps de recoudre, et après voilà, une demi heure après, ils sont arrivés tous les deux, je l'ai eue sur moi et là c'était le plus beau moment de ma vie", s'est-elle souvenue, encore émue. Une anecdote insolite qui l'a pourtant marquée : ses abdos ont gêné les médecins pour la césarienne !

"Je regarde Yann, je fais put*** mais faut être un loukoum pour accoucher tranquillement ?" a-t-elle conclu avec beaucoup d'humour. Une référence à son compagnon très rare, alors que le couple partage une belle histoire depuis leur rencontre en 2018. Le manager d'Eddy de Pretto était déjà papa au moment de leur coup de foudre, un petit garçon que Lorie considère désormais comme le sien.

Si côté vie privée, tout va pour le mieux, Lorie a pris une petite pause au niveau professionnel depuis la naissance de sa fille. Après la sortie de son dernier album en 2017, elle a décidé de se consacrer à sa carrière de comédienne. Intégrée dans le casting de Demain Nous Appartient la même année, elle a quitté la série pendant sa grossesse, ne revenant ensuite que pour quelques épisodes. En 2022, elle sera en revanche le premier rôle d'un téléfilm pour France 3.