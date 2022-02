Lorie maman : elle raconte son accouchement improvisé, "en tongs et robe de plage"

Autre difficulté rencontrée avant l'accouchement : une péridurale qui n'a fonctionné que d'un côté, au point que l'anesthésiste a dû la piquer "six ou sept fois" avant que le produit ne fasse effet correctement. "Je m'énerve et je lui dis : 'Mais pourquoi ça marche pas ?' Il me dit : 'Mais oui, mais aussi vous avez le dos trop musclé' (...). Aujourd'hui on rigole, je vais vous dire que sur le moment j'ai pas trop rigolé." Un moment d'autant plus désagréable que l'ancienne patineuse appréhendait cette étape et ce, malgré le fait qu'elle avait déjà été opérée à plusieurs reprises. "Je ne sais pas pourquoi, ça me faisait un peu flipper."

Est ensuite venu le moment d'opérer la césarienne. "Après j'ai entendu son petit cris, son petit pleur et ils me l'ont amenée juste à côté." Une première rencontre écourtée car le personnel médical a d'abord dû s'assurer que le bébé respirait correctement, étant donné le fait qu'il était arrivé avec de l'avance. "J'ai juste eu le temps de lui faire un petit bisou et elle est partie avec Yann." La petite Nina a d'abord profité de son papa, avant de rejoindre sa mère : "Il a fait du peau à peau avec elle et moi le temps de recoudre, et un demi heure après, ils sont arrivés tous les deux et je l'ai eue sur moi et là c'était le plus beau moment de ma vie."