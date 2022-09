Billy Crawford dans DALS : sa sublime femme Coleen et leur fils l'ont suivi en France, aventure en famille

Billy Crawford et Coleen Garcia forment un couple depuis 2014. Après des fiançailles en 2016, ils se sont mariés en 2018 sur l'île de Balesin, aux Philippines. "Elle a fait de moi un homme meilleur. Elle me comble à tout point de vue, on est complémentaires. Je suis tellement content et incroyablement chanceux de pouvoir passer tout mon temps libre avec elle en famille", a déjà confié le chanteur en interview en 2015.

Pour rappel, dans le passé, Billy Crawford a fréquenté l'une de nos chanteuses françaises, Lorie Pester. Le couple avait entretenu une relation de trois ans avant de se séparer en 2004.