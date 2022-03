Lorie : Son ex Billy Crawford revient sur leur histoire d'amour

Le chanteur et ex star des années 2000 le chanteur Billy Crawford a donné des ses nouvelles pour nos confrères de Gala. Ce dernier s'est confié sur sa vie aux Philippines là où il est une véritable star, ses projets de retour en France, et bien évidemment sur son idylle avec Lorie, la chanteuse avec qui il a formé un couple dans ses jeunes années.

En effet, alors qu'il n'a que 20 ans, Billy Crawford tombe amoureux de l'idole des teenagers Lorie. Pendant deux ans, le couple va faire la une des magazines pour ados et se produire sur scène ensemble, interprétant les tubes les plus romantiques de la belle devant les fans. Les deux tourtereaux finissent par se séparer en 2004. "J'étais très jeune, elle était très jeune, c'est ainsi, reconnait le chanteur et animateur dans les colonnes de Gala avant de préciser que ni lui ni elle n'ont de regret quand à cette relation. On est passés à autre chose et on vit maintenant dans des univers différents."

Le 11 septembre 2011, Billy Crawford est même devenu papa pour la première fois, d'un petit garçon appelé Amira. Sur Instagram, il avait rendu hommage à son épouse Coleen : "Aussi, toute mon admiration à ma femme, forte, intrépide, magnifique et affectueuse. J'ai tellement de respect et de reconnaissance pour toi. Je suis tellement fier d'être ton mari et d'être le père de mon ange Amari." Preuve qu'il n'y a que les plus nostalgiques des années 2000 qui pourront regretter le couple Lorie-Billy Crawford.

Concernant, un éventuel retour au premier plan en France, le chanteur qui ne manque pas de projets et prépare notamment un nouvel album s'est expliqué : "J'essaie de réaliser quelque chose qui vaut la peine d'être écouté par tout le monde. Je pense que si la France est prête à m'accueillir de nouveau et prête à voir ce que je suis capable de leur donner, je leur donnerai, vous voyez."