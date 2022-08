Clémence Castel, son duo avec une femme dans Danse avec les stars risqué pour son couple ? Sa compagne réagit

Danse avec les stars est de retour sur TF1 le 9 septembre 2022. L'année dernière, le chanteur Bilal Hassani, devenu juré dans DALS, avait dansé avec un homme, Jordan Mouillerac. Pour cette nouvelle saison, Clémence Castel (plusieurs fois gagnantes de Koh-Lanta) sera en couple avec une femme. Quelques jours après l'annonce, la maman de Louis (11 ans) et Marin (7 ans) - le père est Mathieu Johann vu dans la Star Academy - s'est confiée sur cette belle opportunité.

"La production m'a laissé le libre choix de danser avec un homme ou une femme. J'ai dû me poser les bonnes questions et j'ai eu une tendance à vouloir danser avec une femme", a-t-elle tout d'abord confié à nos confrères de Télé-loisirs. Clémence Castel qui a fait son coming out en 2021 en présentant sa compagne a bien sûr consulté ses proches avant de prendre cette décision. Pour ses enfants, c'est "un non-sujet" et ils ont réagi tout à fait normalement à cette annonce. Et pour sa chérie Marie ? Pas de souci ! D'ailleurs, c'est tout juste si ça ne l'arrangerait pas. "Elle m'a même dit : 'Vraisemblablement tu danseras avec une hétéro, donc il y aura moins de risque que si c'est un homme hétéro avec une femme hétéro'", explique la future danseuse.

De façon générale, le fait que Clémence Castel forme un duo avec une femme est perçu par son entourage comme "la suite logique des choses". Et que ceux que cela gêne le sachent : les critiques ne l'atteindront pas !

Un beau casting et un nouveau jury

Lors de cette nouvelle saison, Clémence Castel affrontera Anggun, Amandine Petit (Miss France 2021), Eva (anciennement Eva Queen, soeur de Jazz), Carla Lazzari (représentante française à l'Eurovision Junior 2019) et Léa Elui (11,4 millions d'abonnés sur Instagram) du côté des femmes. Chez les hommes, elle sera la concurrente de Billy Crawford, David Douillet, Florent Peyre, Theo Fernandez (Les Tuches), Thomas da Costa (Ici tout commence) et Stéphane Lega (star sur TikTok). La sportive hors pair, elle, aura pour particularité de danser avec une femme, une première dans la célèbre émission de danse.

Côté jury, on retrouvera la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, Bilal Hassani, Chris Marques et François Alu.