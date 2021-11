Clémence Castel (Koh-Lanta) en couple avec Marie : "Accepter la situation a été compliqué pour certains" (EXCLU)

Mardi 2 novembre 2021, Clémence Castel a été éliminée dans l'édition All Stars de Koh-Lanta baptisée La Légende. Une déception pour cette grande compétitrice qui a vécu une aventure mouvementée, marquée notamment par sa relation compliquée avec Coumba. Malchanceuse dans le jeu, Clémence Castel est chanceuse dans sa vie privée puisqu'elle file le parfait amour avec Marie. Elle s'est confiée à Purepeople.com.

Durant cette quatrième aventure, vous avez laissé votre compagne Marie et vos enfants (Louis et Marin dont le père est Mathieu Johann) à la maison. Comment avez-vous vécu l'éloignement ?

Ça a été difficile pour tout le monde. Pour les enfants je suis partie deux fois en trois ans donc ça fait un peu beaucoup. Mais il me semble que ça s'est mieux passé que la précédente fois car ils ont grandi et j'ai pu mieux leur expliquer ce qu'il en était. Et puis je leur avais préparé des petits cadeaux à ouvrir toutes les semaines. Par rapport à ma compagne Marie c'était une première donc c'est vrai que ce n'était pas évident, surtout quand on a l'habitude d'être ensemble 24h sur 24h.

Comment se sont déroulées les retrouvailles ?

Elles ont été super. Nous étions contents de nous retrouver tous les quatre et de passer des moments à quatre. Ce nouvel éloignement a mis en avant la valeur des personnes avec qui je vis.

Vous avez officialisé votre couple en juillet dernier, après deux ans d'amour. Pourquoi avoir tant attendu ?

Je partais du principe que c'était ma vie et que j'avais pas de raison de mettre ça avant, en tout cas tant que ce n'était pas calé pour nous ou pour nos proches aussi. Ca a été un chamboulement pour nous et autour de nous que ce soit les proches, la famille, les amis et ça a été une décision et un choix qu'il a fallu expliquer à tout le monde. Pour certaines personnes, accepter la situation a été plus compliqué que pour d'autres et j'ai considéré que là c'était le bon moment pour en parler. Les choses s'étaient apaisées et puis je refais un Koh-Lanta. Je me suis dit assez rapidement que je n'avais pas envie de me cacher et qu'il valait mieux briser la glace tout de suite plutôt que ça ne sorte sans que l'on puisse maîtriser ce qui peut se dire. Au moins les choses sont claires à présent et les gens ne sont pas surpris de nous avoir avec Marie dans la rue.

Avec Marie, vous vous êtes pacsées en août dernier. Avez-vous d'autres projets ?

On a ouvert il y a un mois et demi une boîte de nuit. Mais ce n'est pas un lieu avec de la musique électronique. C'est une boîte de nuit rock qui est plus destinée à des trentenaires et des quadragénaires et ça marche plutôt très bien.

