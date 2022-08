Clémence Castel séparée de Mathieu Johann (Star Academy) : révélations sur leur rencontre un peu spéciale

Les téléspectateurs découvrent une nouvelle facette du visage - rougissant ! - de Clémence Castel dans l'émission Les Traîtres, sur M6, depuis quelques semaines. Ils la verront bientôt enchaîner les chorégraphies, dans les bras d'une autre femme, face à Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot sur le parquet de la douzième saison de Danse avec les stars. Mais pendant longtemps, on ne savait que très peu de choses d'elle. On connaissait son côté aventurier, puisqu'elle est intervenue à plusieurs reprises dans Koh-Lanta, et on savait qu'elle était en couple avec un ancien candidat demi-finaliste de la Star Academy 4, Mathieu Johann. Mais pas plus.

Ce temps-là est révolu puisqu'elle est devenue, depuis, un visage incontournable de la télévision et qu'en juillet 2019, Clémence Castel et Mathieu Johann ont annoncé qu'ils se séparaient. Il avait discrètement évoqué cette rupture sur les réseaux sociaux, elle avait fait, de son côté, son coming-out public, précisant être en couple depuis deux ans avec une certaine Marie. Mais impossible de tirer un trait total sur cette histoire d'amour qui les a unis, d'autant qu'ils ont eu deux garçons ensemble - Louis, né en 2010, et Marin, né en 2014 - et que les prémices de leur romance sont difficiles à oublier.

On s'est donc rencontrés pour ça

Après avoir repéré Clémence Castel dans la célèbre émission d'aventure, en 2005, Mathieu Johann l'avait effectivement contactée à l'aide du service presse de TF1... pour un projet musical ! "Il nourrissait le projet d'enregistrer un album de duos de femmes venues de divers horizons, racontait-elle en 2018 dans les colonnes de France Dimanche. Et, comme il m'avait vu gagner Koh-Lanta, il a eu l'idée de me faire chanter un titre qui aurait parlé d'aventure, d'évasion. On s'est donc rencontrés pour ça, mais comme je chante vraiment comme une casserole, le projet n'a pas abouti. Ça nous a au moins permis de démarrer une belle histoire d'amour." Le fameux album n'a effectivement jamais vu le jour. Mais admettons que c'était pour le meilleur et pour le pire...