"Il est tombé de sa chaise" : Clémence Castel raconte la réaction de son ex Mathieu Johann face à son coming-out

C'est une nouvelle saison de Danse avec les stars déjà haute en couleur ! Au bout du troisième prime seulement, certains candidats ont prouvé qu'ils avaient presque tout pour être des danseurs professionnels. Celle qui n'a pas réussi à suivre en revanche, c'est Clémence Castel. Et malheureusement, cette dernière a été éliminée dans la soirée de vendredi. Nul doute qu'elle ne retiendra toutefois que le positif de sa courte aventure, qu'elle a passée avec Candice Pascal.

En effet, un an après le duo formé par Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, ce sont deux femmes qui ont été mises en binôme. "La production m'a laissé le libre choix de danser avec un homme ou une femme. J'ai dû me poser les bonnes questions et j'ai eu une tendance à vouloir danser avec une femme", avait confié Clémence Castel pour Télé Loisirs. Il s'agissait pour la gagnante emblématique de Koh-Lanta d'une suite logique étant donné qu'elle a fait son coming-out en 2021, tout en présentant sa compagne Marie.

Cela faisait alors déjà deux ans qu'elles filaient le parfait amour. Auparavant, Clémence Castel était en ménage avec Mathieu Johann, le père de ses deux enfants Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014). Mais la jolie brune a très rapidement fait preuve d'honnêteté avec lui. "Ça a été un moment difficile, c'est le papa de mes enfants, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Mon but n'était évidemment pas de lui faire du mal mais je lui en ai parlé tout de suite. Si je me rappelle bien j'ai dû en discuter avec Marie un jeudi, il était en déplacement et dès qu'il est rentré je lui en ai parlé. Ce n'est pas dans mon caractère de mentir à une personne. Je ne me voyais pas le tromper ou avoir une double vie. (...) Il est un peu tombé de sa chaise ce qui peut tout à fait se comprendre. Moi-même quand je m'en suis aperçu ça a été un chamboulement total donc je ne peux que comprendre son chamboulement à lui. Ça a été de l'incompréhension, beaucoup de questions et un peu de colère aussi. Ce qui peut se comprendre car il voyait tout s'écrouler en quelque sorte. Il a fallu trouver les bons mots, le rassurer. J'ai essayé de faire au mieux", avait-elle rapporté dans l'émission La maison des Maternelles (France 2).

L'information est aujourd'hui bien digérée et les deux ex s'entendent toujours très bien. Mathieu Johann demeure même un soutien sans faille pour Clémence Castel, et ensemble, ils ont une garde partagée pour leurs enfants.