Danse avec les stars : Bilal Hassani sur un nuage avec Jordan Mouillerac, complicité après l'exploit

Leur performance a été une véritable prouesse selon les membres du jury de Danse avec les stars composé de Chris Marques, Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova et François Alu. Considérés comme les meilleurs danseurs du premier prime diffusé le 17 septembre 2021 sur TF1,Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont réussi un exploit jamais réalisé jusqu'à présent dans l'émission : obtenir les quatre buzz d'immunité et ainsi être directement qualifiés pour le prime suivant. Suite à leur magnifique prestation de danse contemporaine sur le titre Courage To Change de Sia, les deux artistes ont partagé leur joie et leur complicité sur Instagram.

"Les amis, coucou on peut enfin vous annoncer qu'on est partenaires et star ensemble pour toute la saison. Jordan j'espère que ça t'a plu de regarder le premier prime...", demande l'ancien candidat à l'Eurovision à son partenaire. "C'était ouf !", répond le compagnon de Jessika Sent. "C'était incroyable, merci beaucoup pour tous vos retours, c'est adorable on espère pouvoir vous impressionner pendant toute la saison", "On va essayer de mettre la barre encore et encore et encore plus haute !", ajoute ensuite Jordan Mouillerac, visiblement très fier de travailler avec Bilal Hassani. Pour rappel, c'est la première fois de l'histoire de l'émission, créée en 2011, que deux hommes dansent ensemble.