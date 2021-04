Bilal Hassani en couple : le chanteur officialise et présente son petit ami

Cassem Jebrouni a lui aussi posté une photo de Bilal et lui. "Je croyais que vous aviez compris", commente le créateur de mode. Bilal Hassani y a réagi en postant un emoji du coeur rouge.

Sa sexualité, Bilal Hassani continue de la vivre sans tabou. Le chanteur récemment invité à se produire pour le Sidaction était pourtant convaincu d'être "dans le péché" en grandissant. "La culture religieuse musulmane que je vivais était tellement accueillante, dans cet amour de Dieu, dans la prière et les fêtes familiales. Puis quand j'ai commencé à grandir, j'ai réalisé que je n'avais pas le droit de vivre dans la religion. J'étais dans le péché et il fallait que j'aie cette peur de Dieu qui allait me punir", a-t-il confié à Voici.

Heureusement, sa famille et son père ont fait preuve d'ouverture d'esprit. "Il y a beaucoup d'enfants qui ont moins cette chance (...) Vu mon image et ce que je représente, il aurait pu suffoquer complètement mais il y a beaucoup d'amour et d'acceptation", expliquait, toujours à Voici, l'ancien représentant de la France à l'Eurovision.

Le bonheur du jeune couple fait plaisir à voir !