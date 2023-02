Bilal Hassani : Micro-robe et jambes très musclées... après la polémique, il retrouve le sourire !

Décidément, il a le vent en poupe ! Bilal Hassani, qui vient tout juste de révéler son nouveau titre Marathon, se frotte aujourd'hui à un nouveau défi. Qu'il a relevé haut la main. Le lundi 27 février 2023, le jeune homme de 23 ans est effectivement monté sur le catwalk pour présenter, avec d'autres modèles professionnels, la collection femme prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024 de la marque Weinsanto. "Salut ! Je viens juste de défiler pour la première fois, a-t-il écrit sur son compte Instagram, en partageant une vidéo sur laquelle il se trouve en pleine séance maquillage. Mille merci à toi, Victor Weinsanto."

Pour la marque de prêt-à-porter, Bilal Hassani a enfilé une longue perruque blonde, des bottes blanches, une sorte de fourrure claire et une robe à motifs laissant apparaître ses deux jambes très musclées. En dehors de ses prouesses mode ou de ses commentaires pointus dans l'émission Danse avec les stars, où il règne en tant que juge, l'artiste poursuit son bonhomme de chemin sur la scène musicale française. Le chanteur continue à dévoiler son répertoire dans le cadre de son Théorème Tour, qui se poursuit le 5 avril 2023 à la Cité Musicale de Metz.

Nouvelle polémique pour Bilal Hassani

C'est une bouffée d'air après une énième polémique inutile. Bilal Hassani a révélé un clip très sulfureux pour accompagner son titre Marathon juste après la dernière Saint-Valentin, le 15 février dernier. Dans ces images, on voit le jeune homme en slip blanc embrasser langoureusement le séduisant acteur de porno gay François Sagat, laissant planer le doute à propos de leur réelle relation... mais laissant aussi la parole à de nombreux esprits étriqués, reprochant à ces images d'être trop "osées", "vulgaires" et "provocantes". Quant à savoir si Bilal vit effectivement une idylle avec son partenaire, le mystère reste entier. Aux dernières nouvelles, il s'était rabiboché avec son ex Cassem Jebrouni et ils s'étaient même rendus ensemble à l'avant-première du film Black Panther: Wakanda Forever au Grand Rex de Paris.