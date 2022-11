Bilal Hassani sans sourcil et très proche de son ex, deux anciens de la Star Academy enlacés (et en couple ?)

Quoi de mieux, pour sortir en amoureux, qu'un petit film au cinéma ? Ou qu'un grand film des studios Marvel ? Le mercredi 9 novembre 2022, le public découvrira finalement les nouvelles aventures de la saga Black Panther, sans la présence du roi T'Challa, hélas. Chadwick Boseman est décédé en novembre 2020 mais Wakanda survivra pour toujours. Pour pleurer l'acteur, mais applaudir ce long-métrage signé Ryan Coogler, de nombreuses célébrités se sont retrouvées au Grand Rex dans le 2e arrondissement de Paris, deux jours avant la sortie officielle.

Comédiennes et comédiens, artistes... une foule de star a souhaité assister à cette projection exceptionnelle de Black Panther: Wakanda Forever. Le rappeur Black M, qui a actuellement une attèle au pied droit, a fait l'effort de se déplacer jusqu'au Grand Rex de Paris pour profiter de la soirée avec son épouse, la sublime Léa Djadja. Voilà un joli couple... qui n'était pas seul dans la salle, installé confortablement sur ses sièges rouges. Luka Delcourt et Aurélie Konaté, anciens candidats de la Star Academy, se sont affichés enlacés comme ils l'avaient fait un peu plus tôt, en 2021, lors de l'avant-première d'Encanto. Tom Darmon, le petit-fils de Gérard Darmon, a pris la pose avec sa grande complice Sarah Fitri, tout comme Léa Elui et son compagnon Scott Morton, Vaimalama Chaves et son chéri Nicolas Fleury, Fadily Camara et Hakim Jemili ou encore Sora et Dooms.

C'était une belle occasion, aussi, pour que Bilal Hassani se rabiboche, encore un peu plus, avec Cassem Jebrouni. Redevenus inséparables, ils ont assisté côte à côte aux performances incroyables d'Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o ou Danai Gurira dans Black Panther: Wakanda Forever. En novembre 2021, pourtant, le jeune juré de l'émission Danse avec les stars annonçait leur rupture en évoquant l'impact que sa carrière pouvait avoir sur sa vie privée. "Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble, expliquait-il au magazine Têtu. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses." De l'eau a, semble-t-il, coulé sous les ponts depuis cette décision...