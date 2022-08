Mort de Chadwick Boseman : aucun testament retrouvé, la décision inattendue de sa veuve concernant l'héritage

Il y a tout juste deux ans, le 28 août 2020, Chadwick Boseman, inoubliable T'Challa dans Black Panther, décédait des suites d'un cancer du côlon à 43 ans. Il a laissé derrière lui, ses parents Leroy et Carolyn, ses frères Kevin et Derrick et sa femme Taylor Simone Ledward avec laquelle il était en couple depuis 2015 avant même que sa maladie soit diagnostiquée. Celle-ci lui a rendu un vibrant hommage lors des Gotham Awards en janvier 2021. L'acteur avait été récompensé à titre posthume. "Il (Chadwick Boseman) a été capable de se donner pleinement à chaque instant, d'être totalement présent dans sa propre vie et dans la vie des gens", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Il a eu la chance de vivre plusieurs vies en une seule... Il maîtrisait le pouvoir de lâcher prise et de laisser Dieu opérer. Il a réalisé que ceux qui reconnaissaient que leur force ne venait pas d'eux-mêmes déconnaient rarement (...) Chad, merci. Je t'aime. Je suis très fière de toi."

Une répartition des fonds entre la veuve et les parents de Chadwick Boseman

Alors que sa veuve Taylor et les parents de Chadwick Boseman, Leroy et Carolyn se partagent son héritage estimé à 2,3 millions de dollars (2 millions d'euros), aucun testament n'a été retrouvé depuis la mort de l'acteur. Selon le site Shadow and Act , la femme de Chadwick Boseman, qui a pris la succession de son mari, a demandé au tribunal une répartition des fonds à parts égales entre elle et ses beaux parents. Elle a même déposé de nombreux documents comptables qui recensent tous les résidus recueillis depuis la mort de son conjoint.

D'ailleurs en parlant d'héritage, selon nos confrères d'Allociné, Chadwick Boseman, grâce à son rôle dans Black Panther, recevra un prix honorifique réservé à ceux ayant contribué à l'héritage Disney lors de la D3 Expo en septembre. Il succède ainsi à Stan Lee, Robert Downey Jr et Jon Favreau qui ont reçu le prix respectivement en 2017 et 2019. Deux ans après sa mort, Chadwick Boseman continue de faire sensation !