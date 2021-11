Bilal Hassani célibataire : il confirme la rupture avec Cassem et s'explique

Bilal Hassani est un coeur à prendre ! Le jeune chanteur âgé de 22 ans a fait des révélations dans les pages du dernier numéro du magazine Têtu, dont il fait la couverture. Il a ainsi confirmé ce qui était un secret de polichinelle auprès de ses fans très attentifs : il s'est séparé de son amoureux.

Alors qu'il était questionné sur ce qu'il compte faire de son année 2022, Bilal Hassani a admis vouloir faire "une bonne pause". Il faut dire que l'année écoulée a été celle de sa participation à l'émission Danse avec les stars ainsi que de la sortie de son single Lights Off, annonciateur de son - déjà ! - troisième album. Alors nul doute qu'il pourra s'offrir des vacances méritées. Mais elles se feront sans Cassem, son chéri. Et pour cause : leur histoire a pris fin. "Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses", a-t-il déclaré.

L'interprète de Roi, chanson avec laquelle il avait défendu les couleurs de la France au concours de l'Eurovision, a ensuite apporté des éléments de réponse pour expliquer leur rupture surprise. "Combiner ma carrière et l'investissement que demande une relation de couple, c'est quelque chose que je dois encore apprendre à gérer", a-t-il justifié.

Bilal Hassani avait officialisé sa relation avec Cassem Jebrouni - qui a lancé une marque de prêt-à-porter - en avril dernier. "C'est officiel, we are dating. Nous pourrions le cacher mais je me sens à l'aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement. Cassem et moi c'est une histoire née il y'a peu de temps , mais nous sommes très heureux", écrivait alors le chanteur sur son compte Instagram. Une romance qui aura malheureusement été de courte durée.

Interview intégrale à retrouver dans Têtu, édition du 24 novembre 2021.