Bilal Hassani en couple : baiser passionné et déclaration à son Cassem

Lorsque Bilal Hassani a officialisé sa relation avec Cassem Jebrouni, on pouvait voir qu'il portait une jupe de la marque Maison Cassem, qui promet de se lancer plus sérieusement "au 21e siècle" dans sa bio Instagram. On a hâte d'en voir plus, avec des créations qui seront à coup sûr portées par l'interprète de Baby.

Du travail attend donc les jeunes artistes dès la rentrée. Bilal Hassani doit déjà être en pleines séances de préparation à Danse avec les stars (TF1), puisque l'ancien représentant de la France à l'Eurovision fait partie du casting, aux côtés de Wejdene, Lucie Lucas (Clem), Lâam, Tayc ou encore Jean-Baptiste Maunier.